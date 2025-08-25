Центр семейного бизнеса открыли в Иркутской области

В Иркутске обсудили меры поддержки семейного бизнеса. Мероприятие объединило около 100 предпринимателей из 20 регионов России.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Представители Всероссийского семейного совета считают, что семейному бизнесу необходимы дополнительные меры поддержки. И первым шагом в этой работе на территории Иркутской области станет создание на базе Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Центра семейного бизнеса для оказания специализированной поддержки семейным компаниям региона, в том числе – ведения рестра семейных компаний.

Символические ключи от Центра семейного бизнеса вручили губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву. Такие учреждения уже созданы в 16 субъектах России на базе территориальных ТПП.

– Семейные предприятия и реализация комплексной поддержки этого сегмента экономики могут стать одним из ключевых инструментов социально-экономического роста как регионов, так и страны в целом. Необходимость популяризации семейного предпринимательства подчеркнута и в стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. Иркутская область обладает большим экспортным, научным, образовательным потенциалом, большую роль в развитии экономики региона играет малое и среднее предпринимательство, и семейный бизнес часть этого процесса. Мы поддерживаем развитие этого направления, – подчеркнул глава региона.