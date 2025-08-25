54% иркутян поддерживают переход на 4-дневную рабочую неделю

Большинство жителей Иркутска (54%) выступили за введение четырехдневной рабочей недели, тогда как против идеи высказались лишь 20% респондентов. Опрос сервиса SuperJob показал, что наибольшую поддержку инициатива получает среди женщин и молодежи до 35 лет.

«Мужчины чаще планируют использовать дополнительный выходной для подработки, а женщины – для отдыха и хобби», – отмечают аналитики исследования.

При этом 86% работодателей в условиях кадрового дефицита отказались рассматривать переход на сокращенную рабочую неделю. Только 1% компаний в Иркутске уже внедрили четырехдневный график.