Геополитика и монетарная политика: что ждет индекс МосБиржи?

Индекс МосБиржи, после недельного падения на 4% из-за несбывшихся надежд на быстрое урегулирование конфликта, в пятницу немного отскочил и вернулся к отметке 2900 пунктов. Техническая перепроданность и затишье на геополитической арене способствовали стабилизации индекса.

Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что геополитика остается основным драйвером курса, вызывая высокую спекулятивную активность и рост биржевой волатильности на фоне противоречивых сигналов. Фактор монетарного курса отошел на второй план, но может вновь проявиться перед заседанием ЦБ 12 сентября. Ожидается снижение ключевой ставки на 200 б.п. до 16%, что может активизировать покупки акций.

Нефть пока на низких уровнях, но есть вероятность возврата к $70 за баррель. Рубль может ослабнуть на фоне смягчения денежно-кредитной политики и обнуления нормативов репатриации выручки экспортеров. Доллар может вернуться к июльским пикам 82+ и достигнуть 85–90 к концу сезона, что улучшит сентимент в бумагах экспортеров.

«Индекс МосБиржи, несмотря на недельный откат, остается в растущей летней формации. Поддержка находится на уровне 2850 пунктов, а сопротивление — на 2930. Ожидается, что до конца лета индекс сохранится в этих границах, но может подняться ближе к верхнему уровню. В начале осени аптренд может развиться, и индекс достигнет 3200 пунктов, с долгосрочным таргетом в 3500 пунктов», – резюмируют эксперты.