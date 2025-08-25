Выдача кредитных карт в России выросла на 8% в июле 2025 года

В июле 2025 года российские банки выдали 1,11 млн новых кредитных карт, что на 7,9% больше, чем в предыдущем месяце. Однако по сравнению с июлем прошлого года показатель сократился вдвое – на 49,7%, свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Общий объем кредитных лимитов по новым картам составил 115 млрд рублей, увеличившись на 9,8% за месяц. Лидерами по выдаче стали Москва (88,6 тыс. карт), Московская область (71,6 тыс.) и Краснодарский край (50,6 тыс.).

«Несмотря на небольшой рост в июле 2025 года говорить об окончании периода сокращения выдачи, начавшегося в 2024 году, пока преждевременно. Регулятор по-прежнему придерживается жесткой денежно-кредитной политики по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части введения ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН). Соответственно аппетит банков к риску также находится на довольно низком уровне. В настоящее время кредиторы ориентируются на заемщиков с хорошей кредитной историей и ПДН не более 50%», – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.