День строителя в Иркутске впервые отметили общегородским праздником «Строй-ка фест»

Начало августа надолго запомнится очень многим иркутянам и гостям города: два дня – 9 и 10 августа – в самом центре Иркутска масштабно отмечался День строителя. Впервые за многие годы один из основных государственных профессиональных праздников – в этом году ему исполнилось 70 лет – прошёл в нашем городе в формате яркого и необычного мероприятия «Строй-ка фест». В чём заключалась его главная идея, выясняла Газета Дело.

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Развлечения и деловое общение

Местом проведения фестиваля стало одно из самых популярных у горожан мест – площадь у памятника Александру III, а его гостем мог стать любой желающий – познавательные локации и интересные развлечения организаторы предусмотрели как для взрослых, так и для подрастающего поколения. Например, в «Долине конструкторов» можно было вместе создавать архитектурные объекты, а на специальной площадке совместно раскрасить несколько больших арт-стен.

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Популярностью пользовались технологические площадки, на которых демонстрировалась работа дронов, очков виртуальной реальности, 3D-принтеров и современного измерительного оборудования. Также можно было поучаствовать в «городском ралли», проверить себя в тематических тирах, отдохнуть в специально оборудованных мягких «уголках» и сделать фото в необычных «интерьерах».

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Развлекательная часть программы праздника тоже поражала разнообразием: в течение двух дней на сцене фестиваля выступали музыкальные группы, танцевальные и театральные коллективы, проходили креативные мастер-классы, работали детские площадки с гигантскими игрушками и аниматорами. Особый эффект на гостей произвели душ-караоке – возле него была постоянная очередь, и диджей на машине бетоносмесителе, «замаскированной» под диско-шар.

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

А ещё «Строй-ка фест» стал местом открытого диалога горожан с представителями ведущих иркутских строительных и девелоперских компаний: «Востсибстрой», «Грандстрой», «Новый город», «Восток Центр Иркутск», «Гордо», «Коробка» и другие. Иркутяне могли познакомиться с их проектами, задать вопросы первым лицам, пообщаться на разные темы.

Коллаборация и дружелюбная атмосфера

Инициаторами и авторами креативной идеи Дня строителя как большого городского события стали региональное министерство строительства и Ассоциация застройщиков Иркутской области (АЗИО).

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

– Строители создают всё, что находится вокруг нас: дома, в которых мы живём, дороги, предприятия и учреждения. И мы хотели не просто познакомить гостей фестиваля с иркутскими компаниями, а показать, что строители создают наш город как дом, в котором хорошо жить и взрослым и детям, – поделился министр строительства Иркутской области Алексей Емелюков.

Реализацией задуманного занималось event-агентство «Аврора», имеющее большой опыт проведения городских фестивалей. Как отметила исполнительный директор АЗИО Мирослава Курмель, команда агентства быстро загорелась идеей, и работать вместе было легко и продуктивно.

– «Строй-ка фест» стал настоящим семейным городским праздником, который превратил площадку в большой символический дом, где каждая зона была комнатой, наполненной жизнью, творчеством и активностями для всех возрастов. Хотя формат был непривычен для строителей, потому что чаще они участвуют в деловых мероприятиях и выставках, у них отлично получилось организовать интерактивные зоны с вовлечением детей. При этом, к удивлению менеджеров компаний, у них было очень много рабочих консультаций. Это очень хороший результат для мероприятия, которое проводилось в первый раз, – прокомментировал руководитель event-агентства «Аврора» Антон Кельберг.

– Фестиваль показал, что застройщики действительно готовы поддерживать новые проекты. Несмотря на очень сжатые сроки, многие из них откликнулись и подключились к организации. Важно отметить, что инициативу поддержали представители малого и среднего бизнеса, городские учреждения, креативные команды и многие другие. Это стало настоящей синергией, объединившей самых разных участников вокруг одной идеи. Мы уже сейчас начинаем подготовку к следующему году, чтобы заложить хороший задел и ещё шире раскрыть потенциал таких коллабораций, – поделилась с нашим изданием Мирослава Курмель.

Отличный результат и заявка на будущее

Несмотря на то, что фестиваль был новым для Иркутска, площадка два дня жила очень активно: в целом её посетили 11 тысяч человек, хотя второй день мероприятия и был омрачён непогодой.

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

– Особенно мне запомнился момент в воскресенье, когда резко поднялся сильный ветер, а потом начался настоящий ливень. Но люди оставались у сцены, танцевали, радовались и наслаждались атмосферой. Это, пожалуй, и было главным подтверждением того, что фестиваль получился тёплым и настоящим, – рассказала Мирослава Курмель.

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Результат «пилотного» городского профессионального праздника сложился стопроцентно – он получился масштабным, ярким, увлекательным, считают организаторы «Строй-ка фест». И они уверены, что День строителя в таком формате станет доброй традицией не только для Иркутска, но и всей Иркутской области.

– Интерес к новому проекту у строительных компаний очень высокий, и многие уже спрашивают об участии в «Строй-ка фест» в 2026 году. В нём видят большую перспективу не только как в интересном городском мероприятии, но и как в инструменте для продвижения, повышения узнаваемости компаний. Более того, у бизнеса есть запрос на то, чтобы в городе проходило больше таких мероприятий, чтобы можно было делать коллаборации и вместе развивать Иркутск, – подытожила продюсер Дня строителя и PR-директор event-агентства «Аврора» Елена Кухта.

Мнение

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

– Строители – это созидательная сила, которая двигает вперёд экономику. Поэтому нужно, чтобы такой профессиональный праздник-чествование стал нормой. Это отличная возможность доказать, что при любых условиях мы всё равно развиваемся.

В Иркутске есть несколько точек роста, где строительный комплекс может в полной мере реализовать свои амбиции. В первую очередь, развивая территорию, прилегающую к строящемуся тепловому лучу. Это вызов строителям, чтобы они доказали, что могут построить красивый городской район с современной инфраструктурой. Ещё две точки приложения сил – модернизация Ершовского водозабора и инфраструктурный проект по Байкальскому тракту, который необходим для развития туристической отрасли. Следующее направление – строительство современного авиаузла, который будет способствовать созданию Иркутской агломерации и позволит региону конкурировать с другими субъектами Сибири и Дальнего Востока.

Комментарии

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Иван Ильичев, генеральный директор ЗАО «УК «Востсибстрой»:

– Наша компания входит в Ассоциацию застройщиков Иркутской области, и является партнёром фестиваля. Мероприятие проводилось первый раз и у нас сразу же появилось много идей как организовать и провести День строителя в следующем году. Например, одна из задач на будущее – представить на площадке как можно больше строительной техники. Лично мне уже сейчас всё понравилось – «Строй-ка Фест» объединил очень многие строительные компании Иркутска вокруг замечательной идеи. Здорово, что на праздник многие пришли с детьми, в частности, я был со всей своей семьёй – это важно для популяризации строительной профессии. Подрастающее поколение должно видеть, какие красивые объекты мы строим, как меняем наш город к лучшему.

Дмитрий Ружников, генеральный директор компании «Новый город»:

– Идея подобного общегородского мероприятия витала в воздухе уже несколько лет, но только в этом году нашлись организаторы, которые смогли воплотить её в жизнь. Да, раньше застройщики организовывали экспозиции в выставочном центре, проводили ярмарки, но праздник День строителя не только о тех, кто возводит жилые дома. Он и о тех, кто строит авто- и железные дороги, кто создаёт промышленный кластер. «Строй-ка фест» – обо всех наших коллегах и партнёрах, и это правильно. Кроме этого, на фестивале мы хотели показать горожанам не только наши объекты, но и повысить имидж строителя, подчеркнуть, что это – достойная и конкурентная профессия для современного человека.

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Иван Готовский, председатель правления «Гордо девелопмент»:

– Посещая ежегодные Дни строителя, я понимаю, что мы не решаем основную задачу, стоящую перед строительным сообществом – это популяризация профессии. В вузах строительные специальности не добирают студентов, сокращаются, закрываются, а строителей при этом требуется всё больше, потому что объектов всё больше, они становятся всё сложнее и амбициознее. Поэтому необходимо выходить в массы и показывать горожанам, что современное строительство – это совсем не то, что было ещё даже десять лет назад, не говоря о более давних сроках. Сегодня это высокотехнологичная отрасль, в которой работают успешные люди. Я поддерживаю проведение Дня строителя в новом формате: это активность, живое общение, которое ничто не заменит. Очень круто, когда у людей есть возможность задать вопрос непосредственно руководителям или даже собственникам компании, это помогает выстраивать более доверительные отношения.

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Антон Кондратьев, руководитель девелоперской компании «ВСС Дом»:

– Это новый, интересный формат мероприятия. «Строй-ка фест» хорошо подходит для компаний: именно здесь и сейчас можно пообщаться с большим количеством жителей, получить обратную связь, протестировать проекты. Мероприятие полезно и для жителей, потому что они могут в одном месте получить максимум информации о том, что представлено на рынке, сэкономив своё время и ресурсы. Кроме того, на празднике можно приятно провести время с семьёй, потому что каждый участник мероприятия креативно подошёл к оформлению своей локации, сделал её интересной и для взрослых, и для детей. Считаю, что такой формат нужно развивать, и у нашей команды уже есть идеи на следующий год.

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Максим Гук, руководитель строительной компании «Коробка»

– Министерство строительства и администрация Иркутска идут в правильном направлении для популяризации Дня строителя, всех профессий нашей отрасли. У нас день ВДВ празднуется более масштабно, чем День строителя, хотя в строительной отрасли задействовано гораздо больше людей, чем в десанте. Здорово, что наш профессиональный праздник в этом году отмечался так масштабно, как никогда.

Строй-ка фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров