Подсветку городской телебашни зажгли в Иркутске

В Иркутске завершили монтаж архитектурной подсветки на городской телебашне, которая в 2025 году отмечает 70-летие со дня принятия решения о строительстве объекта.

В 2023 аналогичная иллюминация появилась на телебашне в Братске. Объект подсвечивается в соответствии с тематикой значимых событий и праздников.

Напомним, что решение об оснащении вышки осветительной аппаратурой озвучено губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым на совещании в июле. Также подсветить планируют и театра им. Н.М. Загурского.

Ранее в Иркутске фасадная подсветка появилась на ряде зданий по улицам Карла Маркса, Ленина, Урицкого и бульваре Гагарина. Рекордные 387 светодиодных светильников разместили на Драматическом театре имени Охлопкова.