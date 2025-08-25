Новости

Стартовала коллегия минсоцразвития Иркутской области

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в коллегии министерства социального развития региона, где обозначил ключевые направления работы на ближайший период.

<p><em>Фото с сайта правительства Иркутской области</em></p>

Сегодня усилия специалистов ведомства направлены на работу с многодетными семьями, на проблемы рождаемости, поддержание активного долголетия, на работу с семьями, воспитывающими детей-инвалидов, семьи участников специальной военной операции.

Этот круг вопросов рассмотрят в рамках трехдневной коллегии.

«Сегодня перед органами социальной защиты стоят важнейшие задачи, от успешного решения которых зависит благосостояние населения и стабильность общественной обстановки. Это поддержка участников специальной военной операции и их близких, снижение уровня бедности населения, повышение демографического потенциала, увеличение продолжительности и качества жизни граждан. Для решения этих задач вы делаете очень многое», – отметил Игорь Кобзев.

Напомним, что в регионе реализуется 39 мер социальной поддержки для участников СВО и их близких, составлено более 26 тысяч социальных паспортов. Особое внимание уделяется программе «Активное долголетие» для 500 тысяч пожилых граждан области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
