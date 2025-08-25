Новости

Иркутская область заняла 34 место в России по дешевизне коммунальных услуг

Иркутская область заняла 34 место в рейтинге РИА Новости по доле расходов на ЖКУ и топливо в семейном бюджете. На эти цели среднестатистическая семья в регионе тратит 8.6% своих потребительских расходов, что составляет 5017,1 рубль в месяц. Этот показатель близок к общероссийской тенденции, но существенно отличается от ситуации в соседних регионах.

В Новосибирской области доля расходов на ЖКУ составляет 7,9% (4579,8 рубля), что несколько ниже иркутского показателя. Однако в Красноярском крае эта доля возрастает до 11,2% при абсолютном значении 6823 рубля, а в Бурятии достигает 13,1% (6423,3 рубля), что выводит республику в число регионов с наибольшей нагрузкой на семейный бюджет.

Наименьшая нагрузка зафиксирована в Республике Ингушетия (4,6%, 3500,5 рубля), Кабардино-Балкарской Республике (6%, 4494 рубля) и Астраханской области (6,1%, 3741,6 рубля). На противоположном конце рейтинга находятся Магаданская область (13,5%, 11253,9 рубля) и Новгородская область (13,6%, 6611,6 рубля), где семьи тратят на коммунальные услуги наибольшую часть своего бюджета.


