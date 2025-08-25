Село Онгурен снова доступно: водные перевозки начнутся 26 августа

Транспортное сообщение с селом Онгурен в Ольхонском районе будет восстановлено 26 августа с запуском водного транспорта. Об этом сообщил Баир Мижидон, исполняющий обязанности мэра района, на заседании рабочей группы по чрезвычайным ситуациям Иркутской области под руководством Романа Колесова.

Фото irkobl.ru

Дорога Курма – Онгурен была размыла сильными дождями 21 августа, нарушив сообщение с деревнями Зама, Онгурен и Кочерикова, где проживает более 300 человек и находятся два социально значимых объекта. В районе введен режим ЧС, и созданы запасы продовольствия и медикаментов.

Для обеспечения транспортировки населения и товаров водным транспортом уже выбран перевозчик, который начнет рейсы 26 августа. Правительство Иркутской области контролирует ситуацию и планирует аварийно-восстановительные работы для возобновления проезда.

Заместитель министра транспорта Виктор Цишковский сообщил, что ведомство окажет содействие в восстановительных работах. На размытой дороге проведено совещание с участием представителей администрации и дорожно-строительной компании. Дорога в Онгурен является грунтовой и будет восстановлена с помощью спецтехники, с учетом природоохранного законодательства.