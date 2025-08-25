Новости

ЦБ предлагает изымать бонусы у топ-менеджеров проблемных банков

Центральный банк России предложил изымать бонусы у топ-менеджеров банков, испытывающих финансовые трудности, чтобы повысить их заинтересованность в поддержании финансовой устойчивости. В докладе Банка России говорится о возможном внедрении механизма clawback, который позволит возвращать ранее выплаченные бонусы, если финансовое состояние банка ухудшится, передаёт РБК.

После введения западных санкций в 2022 году ЦБ предоставил временные послабления, позволяющие банкам не соблюдать полные надбавки по капиталу до 2028 года. Однако за несоблюдение этих требований банки не могут распределять дивиденды и выплачивать компенсационные бонусы, но ограничения на вознаграждения из фонда оплаты труда не распространяются.

Регулятор планирует до конца года доработать ограничения на бонусы управленцам при ухудшении финансового состояния банков и рассмотреть возможность внедрения clawback. В настоящее время компенсация от банкиров возможна только в случае банкротства организации. Если банк лишился лицензии, временная администрация должна выяснить причины краха, и в случае вывода активов или преднамеренного банкротства, собственники и руководство могут нести субсидиарную ответственность.


