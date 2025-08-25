Новости

Виртуальная реальность и история: как посетить «Поезд Победы» в Иркутске

27 августа на станцию «Иркутск-Пассажирский» прибудет передвижной музей «Поезд Победы», посвященный Великой Отечественной войне. Эта уникальная иммерсивная инсталляция включает 13 тематических сцен, более 150 скульптур, свыше 50 видеопроекторов, более 140 мультимедийных поверхностей и множество спецэффектов, создающих атмосферу тех лет.

Основная цель проекта — сохранение исторической памяти о подвиге советского народа. Посетители смогут увидеть уникальные экспонаты, фотографии, документы и личные вещи участников войны, погрузившись в атмосферу благодаря реалистичным декорациям и звуковому сопровождению.

Музей открыт для бесплатного посещения с 10:00 до 19:00, но требуется предварительная регистрация на официальном сайте для получения электронного билета. Гидами выступят активисты движения «Волонтеры Победы», сообщает пресс-служба мэрии Иркутска.


