В Ангарске построят современный Дворец бракосочетаний

Администрация Ангарска приступила к проекту строительства нового Дворца бракосочетаний с бюджетом в 245 миллионов рублей. Здание планируется сделать архитектурной достопримечательностью города.

Выбор подрядчика завершится 11 сентября, а информация об аукционе доступна на портале RosTender.info. Победитель конкурса построит современное здание загса.

Новый дворец станет важным социальным объектом для Ангарска, обеспечивая комфортные условия для свадебных церемоний и улучшая городскую инфраструктуру.

Строительство загса является частью программы по развитию социальной сферы города, направленной на повышение качества услуг в сфере регистрации брака и создание новых условий для молодоженов.