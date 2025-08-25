Новости

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета

В Ангарске построят современный Дворец бракосочетаний

Администрация Ангарска приступила к проекту строительства нового Дворца бракосочетаний с бюджетом в 245 миллионов рублей. Здание планируется сделать архитектурной достопримечательностью города.

Выбор подрядчика завершится 11 сентября, а информация об аукционе доступна на портале RosTender.info. Победитель конкурса построит современное здание загса.

Новый дворец станет важным социальным объектом для Ангарска, обеспечивая комфортные условия для свадебных церемоний и улучшая городскую инфраструктуру.

Строительство загса является частью программы по развитию социальной сферы города, направленной на повышение качества услуг в сфере регистрации брака и создание новых условий для молодоженов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Туризм 2025, последние новости
HoReCa Expo Baikal 2025: Иркутск готовится к кулинарному чемпионату
Уникальные в РФ иркутские катамараны на подводных крыльях выполнили первый рейс
Иркутск вошел в топ-10 самых популярных у иностранцев городов России
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес