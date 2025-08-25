Новости

Рив Гош на продажу: кто станет новым владельцем косметической сети?
Рив Гош на продажу: кто станет новым владельцем косметической сети?

Владельцы парфюмерно-косметического ритейлера «Рив Гош» планируют продать бизнес, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Основным претендентом на актив является «Севергрупп» Алексея Мордашова.

Согласно информации, из «Рив Гош» выйдут почти все текущие совладельцы, включая семью экс-совладельца «Юлмарта» Августа Мейера. Исключением может стать одна из основателей сети, Лариса Карабань, которая, возможно, сохранит долю в бизнесе.

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость бизнеса «Рив Гош» может составлять 5–6 млрд рублей. Сеть представлена в 88 городах России и насчитывает более 250 магазинов.

Источники утверждают, что сделка находится на финальной стадии и скоро будет завершена. «Севергрупп» и «Рив Гош» не предоставили комментарии «Коммерсанту».

Отмечается, что у «Севергрупп» уже есть активы в ритейле, включая сеть гипермаркетов «Лента», онлайн-ритейлер «Утконос» и магазины «Улыбка радуги».


