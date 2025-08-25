Новости

Сезонная дефляция подходит к концу: топливо и рубль подталкивают цены вверх

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, предупреждает, что в России, несмотря на пятинедельную дефляцию, цены могут начать расти уже к концу августа. Текущая дефляция обусловлена сезонными факторами, такими как снижение цен на продовольственные товары благодаря новому урожаю. Этот эффект обычно длится с конца мая до сентября-октября, подкрепляемый промоакциями и жесткими условиями кредитования.

Однако в этом году дефляция может закончиться раньше из-за роста цен на топливо, что увеличивает стоимость товаров. Ослабление рубля также способствует инфляции. Структурные ограничения экономики, такие как зависимость от импорта и высокая стоимость кредитов, также влияют на рост цен.

– К концу 2025 года мы прогнозируем инфляцию в России в районе 6,5–7,2%, а ключевую ставку на уровне 15-17% годовых. По нашим оценкам, достичь цели в 4% удастся скорее всего в начале 2027 года при условии сохранения жесткой денежно-кредитной политики и постепенного снижения инфляционных ожиданий населения и бизнеса, хотя в Банк России планируют достичь этого уровня уже в 2026 году, – резюмирует эксперт.

Аналитики ранее отмечали, что если до середины сентября не случится резких негативных изменений на внешнем рынке, угрожающих рублю и провоцирующих всплеск инфляции, Центральный банк может вновь пойти на снижение ключевой ставки до диапазона 16–17%.


