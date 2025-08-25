HoReCa Expo Baikal 2025: Иркутск готовится к кулинарному чемпионату

10-11 сентября в Иркутске пройдет вторая выставка-форум HoReCa Expo Baikal 2025 для представителей сферы гостеприимства и общественного питания. Ведущие отельеры, рестораторы и поставщики соберутся для обмена опытом, обсуждения трендов и формирования курса на развитие HoReCa-индустрии в регионе.

Посетители смогут ознакомиться с более чем 60 тематическими локациями, посетить образовательные программы, дегустации блюд, тестирование профессионального оборудования, мастер-классы от шеф-поваров и узнать секреты ресторанного бизнеса.

Особенностью мероприятия станет конкурс профессиональных кондитеров, поддержанный Правительством Иркутской области. В первый день соревнуются профессиональные шеф-кондитеры и студенты, а во второй — представители кондитерских.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области Евгения Найденова отметила, что конкурс поможет найти уникальные решения для локальных десертов и выявить лучшие кадры среди кондитеров, а также улучшить систему наставничества в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».