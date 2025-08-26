Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 августа: 8 649,2305 руб/1 г золота и 98,5900/1 г серебра

ЦБ РФ с 26 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 8 649,2305 руб.
- 1 грамм серебра - 98,5900 руб.
- 1 грамм платины - 3 473,4399 руб.
- 1 грамм палладия - 2 915,7200 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 17,5503 р. (0,20%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0700 р. (1,10%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,9500 р. (0,52%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,9800 р. (1,18%).