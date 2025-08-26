Новости

Трамп: США прекращают прямую финансовую поддержку Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским, поскольку он ему не нравится. Этот комментарий был сделан после подписания указов в Белом доме.

«Почему Путин не хочет встретиться с Зеленским?» — спросил журналист.

«Он ему не нравится. Он ему не нравится», — ответил республиканец.

Читайте также:

Россияне верят в урегулирование конфликта после встречи Путина и Трампа на Аляске
25 августа 2025
Двоих военнослужащих из Иркутской области спасли из украинского плена
24 августа 2025

Трамп также сообщил, что США больше не финансируют Украину напрямую, а все переговоры о закупке вооружения для украинской армии проходят через НАТО, сообщает РБК.

19 августа Трамп объявил о согласии сторон на встречу Путина и Зеленского и начале подготовки к саммиту. Зеленский подтвердил предложение России о личной встрече, а затем трехстороннем саммите с участием Трампа, на что он согласился.

Ранее президент США Дональд Трамп прогнозировал, что через две недели станет ясно, как продвигается урегулирование на Украине. «Я думаю, что через две недели мы узнаем это так или иначе. После этого, возможно, придется изменить тактику», — заявил он в интервью радиоведущему Тодду Старнсу.

Кремль пока не подтвердил договоренности о встрече между Путиным и Зеленским.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Военная операция на Украине, 2025, последние новости":
Все материалы сюжета (613)


Реклама на сайте

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес