Трамп: США прекращают прямую финансовую поддержку Украины

Американский президент Дональд Трамп заявил, что российский лидер Владимир Путин не хочет встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским, поскольку он ему не нравится. Этот комментарий был сделан после подписания указов в Белом доме.

«Почему Путин не хочет встретиться с Зеленским?» — спросил журналист.

«Он ему не нравится. Он ему не нравится», — ответил республиканец.

Трамп также сообщил, что США больше не финансируют Украину напрямую, а все переговоры о закупке вооружения для украинской армии проходят через НАТО, сообщает РБК.

19 августа Трамп объявил о согласии сторон на встречу Путина и Зеленского и начале подготовки к саммиту. Зеленский подтвердил предложение России о личной встрече, а затем трехстороннем саммите с участием Трампа, на что он согласился.

Ранее президент США Дональд Трамп прогнозировал, что через две недели станет ясно, как продвигается урегулирование на Украине. «Я думаю, что через две недели мы узнаем это так или иначе. После этого, возможно, придется изменить тактику», — заявил он в интервью радиоведущему Тодду Старнсу.

Кремль пока не подтвердил договоренности о встрече между Путиным и Зеленским.