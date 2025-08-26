Минпромторг займётся изучением возможностей производства беспилотных катеров

Министерство промышленности и торговли инициировало конкурс на проведение исследования возможности массового производства гражданских морских робототехнических комплексов (МРТК), включающих беспилотные катера, морские авиационные беспилотники и специальное оборудование для их эксплуатации, сообщает газета "Ведомости".

Согласно опубликованным материалам, такие устройства будут применяться для обслуживания морских нефте- и газопроводов, проведения научных исследований на море, а также для оснащения морских поисково-спасательных служб, говорится в документе.

Стоимость проекта оценивается в 150 миллионов рублей.

Напомним, согласно планам российского правительства, озвученным на выездной стажировке Минпромторга России «Федеральная практика», к 2030 году отечественное промышленное производство должно увеличиться на 40% относительно уровня 2022 года. Достижение технологического лидерства обеспечат восемь новых долгосрочных национальных проектов, запущенных в нынешнем году. Они охватывают широкий спектр направлений, начиная от продовольственной безопасности и заканчивая химической индустрией и беспилотными технологиями. Их реализация рассчитана на период до 10-15 лет и направлена на сокращение зависимости страны от зарубежной продукции, включая авиатехнику, судостроение, беспилотные системы, металлообрабатывающие станки, промышленных роботов, композиты, химикаты и биотехнологические разработки.