Лучший онлайн-чат – на сайте Дальневосточного банка

Онлайн-чат Дальневосточного банка стал лучшим среди профильных каналов связи на сайтах кредитных организаций во второй половине 2025 года, сообщает сервис Бробанк.ру.

Анализ охватил 100 крупнейших финансовых институтов страны и выполнен по принципу «тайного покупателя». При составлении рейтинга учитывались общедоступные онлайн-чаты, представленные на сайтах кредитных организаций, которыми могут воспользоваться не только действующие, но и потенциальные клиенты. Во внимание приняты такие основные параметры, как функционал онлайн-чата, компетентность операторов, общее впечатление.

Онлайн-чат доступен на сайте Дальневосточного банка круглосуточно и позволяет оперативно получать информацию о продуктах и услугах.

