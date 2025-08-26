Кредит наличными Дальневосточного банка в числе лучших в августе 2025 года

Кредит наличными Дальневосточного банка вошел в лидеры рейтинга лучших кредитов в августе 2025 года, сообщает сервис Выберу.ру.

Наиболее выгодные варианты кредитов определены среди продуктов крупнейших банков по объемам розничных кредитных портфелей. При сравнении учтены такие критерии, как размер ставки, полная стоимость кредита, срок и сумма кредитования, размер ежемесячных платежей и другие.

Кредит наличными на любые цели Дальневосточного банка позволяет оперативно получить нужную сумму для крупных покупок или решения финансовых вопросов. При использовании услуги «Назначь свою ставку» процентную ставку можно снизить на 6, 8, или 10 процентных пунктов.

«Узнать полные условия кредита и подать заявку можно на сайте, в офисе и по телефону Единого контактного центра: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный)», – говорится в сообщении банка.