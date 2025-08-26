Минцифры интегрирует российский бизнес с мессенджером Max. Что это значит?

Минцифры рекомендовало крупным российским компаниям, таким как Авито, Ростелеком, Озон, Сбербанк, Почта России, АльфаСтрахование, Мегафон, Билайн, Аэрофлот и другие, подключить внутренние информационные системы к национальному мессенджеру Max, сообщает газета "Ведомости".

После подключения клиенты смогут получать и подписывать юридические документы прямо внутри мессенджера с помощью сервиса «Госключ». Такая интеграция позволяет компаниям обмениваться информацией с цифровым профилем гражданина, упрощает оформление документов и снижает вероятность ошибок. Данные передаются безопасно, пользователи сами контролируют доступ к своим данным.

По последним данным, число активных пользователей Max превысило 18 миллионов.

Напомним, с 1 сентября 2025 года национальный мессенджер Max войдет в обязательный набор предустановленных приложений на новые смартфоны в России. Решение закреплено федеральным законом и направлено на развитие отечественной цифровой экосистемы.