Российский бизнес готовится резать зарплаты и штаты

Во втором квартале 2025 года нехватка денежных средств стала основной проблемой для многих предприятий, согласно исследованию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Число компаний, испытывающих трудности с финансовыми ресурсами, выросло почти вдвое – с 28% в первом квартале до 33%, сообщает газета "Ведомости".

Параллельно увеличилось беспокойство руководителей по поводу роста затрат на оплату труда и содержание сотрудников. Почти треть участников опроса сообщили о намерении оптимизировать затраты на персонал, сократив численность сотрудников и уменьшив размеры социальных пакетов.

Одновременно наблюдается рост скрытой безработицы среди работников российских предприятий. За месяц количество занятых неполный рабочий день увеличилось с 9,1% до 14,4%, что составило около 52 тысяч человек. Еще порядка 40 тысяч работников находятся в вынужденном простое, что свидетельствует о дальнейшем ухудшении ситуации на рынке труда.

Напомним, президент России Владимир Путин также отметил рост скрытой безработицы, которая к 8 августа достигла 199 000 человек. Количество зарегистрированных безработных также увеличилось.