Новый коронавирус Стратус активно распространяется в России

С конца июля Роспотребнадзор зафиксировал увеличение числа случаев заболевания новой разновидностью коронавируса – штаммом Стратус. Руководитель ведомства Анна Попова отметила, что к 23 августа зарегистрировано 384 случая инфицирования, и эта цифра продолжит увеличиваться, сообщает газета "Ведомости".

По данным ВОЗ, вирус отличается повышенной скоростью распространения, однако вызывает менее тяжелые последствия, нежели предыдущие мутации SARS-CoV-2.

Штамм Стратус получил статус варианта «под наблюдением», поскольку пока недостаточно изучен и требует постоянного контроля эпидемиологической обстановки. Среди специфичных симптомов врачи выделяют охриплость голоса, чувство першения и сухость в горле. Остальные признаки болезни аналогичны обычной простуде: заложенность носа, боль в горле, слабость мышц и суставов, незначительное повышение температуры.

Ранее стало известно, что в китайской провинции Гуандун началась вспышка инфекции, вызванной вирусом чикунгунья, передаваемым через укусы комаров. Количество заболевших на юге Китая превысило три тысячи человек. Учитывая потребность вируса в постоянном наличии тепла и высокой влажности, а также повышенную восприимчивость к чикунгунье у жителей Африки и Азии, вероятность развития широкомасштабных вспышек в остальных странах не так высока, отмечают эксперты. 


