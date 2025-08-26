Чемезов: Модернизированный завод в Казани сможет производить до 20 Ту-214 в год

Глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов объявил планы увеличить ежегодный выпуск пассажирских самолётов Ту-214 до 20 единиц к 2028—2029 годам, сообщает ТАСС.

"[Казанский авиационный завод] за последние три года стал суперсовременным предприятием. <...> Где-то к 2028-2029 году мы будем выпускать 20 машин в год, Ту-214", - сказал Чемезов .

В феврале 2025 года министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов заявил, что первые самолеты Ту-214 начнут поступать потребителям в 2025 году. Позже Министерство промышленности и торговли подтвердило наличие заказа на поставку 30 самолетов Ту-214. В ноябре 2024 года успешно прошел первый тестовый полет самолета Ту-214 с новейшими российскими комплектующими, продолжительность которого составила 1 час 10 минут.

Кроме того, Ростех в самые ближайшие годы планирует начать поставки и других самолётов. Cертификационные испытания МС-21 завершатся в следующем году, а «Суперджет-100» и Ил-114-300 получат сертификаты уже в 2025-м. «Финишная лента уже близко. В 2026 году должны стартовать первые поставки самолетов всех трех типов», – заявил Сергей Чемезов в интервью РИА Новости.