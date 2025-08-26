Новости

Туризм 2025, последние новости
«Алые паруса»: Парад яхт пройдет в Иркутске в конце августа
HoReCa Expo Baikal 2025: Иркутск готовится к кулинарному чемпионату
Уникальные в РФ иркутские катамараны на подводных крыльях выполнили первый рейс
Все материалы сюжета

Депутат Госдумы отреагировал на запрет пропаганды безделья

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов поддержал идею трудового воспитания россиян с детского возраста, предложенную председателем общественно-политического движения «Иван Чай» Элиной Жгутовой. Парламентарий отреагировал на инициативу запрета пропаганды безделья, подчеркнув важность раннего приобщения к труду.

«Надо приучать детей к труду, давать возможность зарабатывать деньги с 14 лет, чтобы понимали цену заработанной копейки», – заявил Нилов в интервью изданию Lenta.Ru.

Депутат раскритиковал популярные среди молодежи ролики о праздном образе жизни, назвав их фальшивыми и дезориентирующими. Он напомнил, что российское законодательство разрешает работу с 14 лет при соблюдении условий.

Ранее 54% жителей Иркутска выступили за введение четырехдневной рабочей недели, тогда как против идеи высказались лишь 20% респондентов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес