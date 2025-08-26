Депутат Госдумы отреагировал на запрет пропаганды безделья

Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов поддержал идею трудового воспитания россиян с детского возраста, предложенную председателем общественно-политического движения «Иван Чай» Элиной Жгутовой. Парламентарий отреагировал на инициативу запрета пропаганды безделья, подчеркнув важность раннего приобщения к труду.

«Надо приучать детей к труду, давать возможность зарабатывать деньги с 14 лет, чтобы понимали цену заработанной копейки», – заявил Нилов в интервью изданию Lenta.Ru.

Депутат раскритиковал популярные среди молодежи ролики о праздном образе жизни, назвав их фальшивыми и дезориентирующими. Он напомнил, что российское законодательство разрешает работу с 14 лет при соблюдении условий.

Ранее 54% жителей Иркутска выступили за введение четырехдневной рабочей недели, тогда как против идеи высказались лишь 20% респондентов.