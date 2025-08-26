Обязательную ежеквартальную индексацию зарплат хотят ввести в России: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: топливо в России начало дешеветь, власти страны хотят обязать работодателей индксировать зарплаты, ЦБ собрался пересчитывать стоимость ипотеки, а в Иркутской области пройдет фестиваль «Алые паруса». Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Переоценка стоимости

ЦБ РФ может обязать банки регулярно переоценивать справедливую стоимость жилья для определения риск-веса после выдачи кредита. Планируется оценить целесообразность подобной инициативы. В случаи принятия нововведения будет утвержден соответствующий график. Ввести изменения рассчитывают не ранее первого полугодия 2027 года.

Повышение зарплат

В Госдуме предложили обязать работодателей индексировать зарплаты каждые три месяца в целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией. Соответствующие изменения могут быть внесены в ТК РФ. Размер надбавки должен соответствовать уровню инфляции и применяться для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора, считают авторы инициативы.

Снижение цен на топливо

Цены на бензин на бирже продолжили снижение: АИ-92 подешевел на 1,9%, до 69,844 тыс. руб. за тонну, АИ-95 – на 1,28%, до 78,639 тыс. руб. за тонну. Стоимость летнего дизельного топлива сократилась на 1,31%, до 59,235 тыс. руб. за тонну. Уменьшение цен также отмечается на топочный мазут, топливо для реактивных двигателей, сжиженные углеводородные газы.

«Алые паруса»

31 августа в Иркутске пройдет фестиваль «Алые паруса», который состоится в акватории Ангары неподалеку от ледокола «Ангара». Программа включат спортивные состязания по парусному спорту и виндсерфингу, а также красочный парад яхт и торжественную церемонию закрытия праздника. Вход свободный.

Иркутск без алкоголя

7 сентября в Иркутске состоится открытие Дней русской духовности и культуры «Сияние России». В связи с этим в районе сквера имени Кирова запретят продажу алкоголя. Ограничение распространяется на магазины, расположенные в радиусе 100 метров от мест проведения праздничных мероприятий. Заведений общепита ограничения не коснутся.