«Алые паруса»: Парад яхт пройдет в Иркутске в конце августа

Фестиваль водных видов спорта «Алые паруса Иркутска» состоится 31 августа. Организаторы готовят насыщенную девятичасовую программу.

Как отмечает председатель организационного комитета мероприятия Алексей Вепрев, все начнется в 12:00 с соревнований по парусному спорту среди детей и виндсерфингу. В 14:00 стартуют состязания на яхтах. В 17:00 будут награждать победителей, в 17:30 начнется концертная программа.

Кульминацией праздника станет уже полюбившийся зрителям парад яхт: его проведут с 21:00 до 21:30. Вход на все события является свободным.

В Иркутске фестиваль организуют с 2022 года, каждый раз собирая большое количество зрителей:  в прошлом году на него пришли более 10 тысяч человек. На воде одновременно находилось более 40 яхт.

Идея праздника пришла в столицу Приангарья из Санкт-Петербурга: там ежегодно в честь выпускников школ в акватории Невы устраивают водно-пиротехнического шоу, в рамках которого парусник с алыми парусами под музыкальное сопровождение и фейерверк проходит по реке.


