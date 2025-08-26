Биткоин вновь рухнул ниже 110 тыс. долларов

Большинство криптовалют обновили свои минимумы с момента внезапного обвала в воскресенье к концу американской торговой сессии в понедельник.

Надежды на быстрое восстановление после уик-эндного обвала на крипторынке не оправдались.

«Попытка восстановления крупнейшей криптовалюты была быстро остановлена на уровне 113 тыс. долларов во время американской сессии, после чего курс стремительно упал до семинедельного минимума», – показывают данные CoinDesk.

В то время как основные альткойны относительно уверенно держались во время воскресного обвала, в понедельник они не устояли перед общей слабостью рынка. Ethereum рухнул почти на 8% за последние 24 часа, опустившись ниже 4400 долларов. Solana, Dogecoin, Cardano и Chainlink также упали на 6–8%.