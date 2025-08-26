Инфляция в Иркутской области замедлилась до 8% в июле 2025 года

Годовая инфляция в Иркутской области в июле 2025 года снизилась до 8%, что ниже общероссийского показателя. При этом цены на большинство продуктов питания продолжили снижаться, в то время как тарифы ЖКХ и стоимость бензина демонстрируют рост.

«Цены на овощи традиционно снизились в июле благодаря новому урожаю, а бензин подорожал из-за ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах», – пояснил управляющий отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.

Сахар подешевел на 2% за год, а яйца – на 32% благодаря росту производства на сибирских птицефабриках. При этом тарифы ЖКХ выросли на 11,5% после индексации 1 июля.

Ранее аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов предупредил, что цены в России могут начать расти уже к концу августа.