Майнинг-фермы на угольных разрезах могут появиться в Кузбассе

Власти Кемеровской области изучат экономическую целесообразность строительства майнинговых ферм и теплиц на территории угольных предприятий.

Проект предполагает переработку угля в электроэнергию для майнинга криптовалют с одновременным использованием тепла для сельскохозяйственных нужд.

«Мы видим, что уголь мог бы участвовать в производстве того же биткойна или других цифровых валют. Эти расчеты сейчас ведутся на конкретных предприятиях. Через месяц у нас будут расчеты, выгодно это или нет», – заявил ТАСС губернатор Илья Середюк.

Инициатива направлена на снижение темпов сокращения добычи угля и диверсификацию экономики региона. Вырабатываемое тепло планируется использовать для создания теплиц и выращивания теплолюбивых растений.


