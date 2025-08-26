Новости

Туризм 2025, последние новости
«Алые паруса»: Парад яхт пройдет в Иркутске в конце августа
HoReCa Expo Baikal 2025: Иркутск готовится к кулинарному чемпионату
Уникальные в РФ иркутские катамараны на подводных крыльях выполнили первый рейс
Все материалы сюжета

Эн+ организовала в Братске фестиваль экстремальных видов спорта «Энергия движения»

23 августа в Братске прошел большой контест-фестиваль «Энергия движения», организованный Эн+ и городским Домом молодежи. Более 50 райдеров собрались в новом скейт-парке на проспекте Ленина. Пространство, открытое энергохолдингом весной 2025 года, стало центром праздника, собрав участников из Братска, Иркутска и Красноярска, а также свыше 500 гостей, которые пришли поддержать спортсменов.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Фестиваль стал значимым событием для города. Райдеры соревновались в дисциплинах: самокат, скейтбординг и BMX.

Специальный гость, Александр Дюков из Красноярска, серебряный призер Чемпионата и Кубка Красноярского края, а также победитель Sib Urban Fest 2025, не только вошел в состав жюри, но и принял участие в показательных выступлениях вместе с лучшими экстремалами Братска.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Общий призовой фонд составил 100 тыс. рублей. В частности, судейская коллегия разыграла среди спортсменов 10 тыс. рублей за лучший трюк. Победители также получили сертификаты в специализированный магазин для райдеров.

Гостей ждала насыщенная программа: коллектив современной школы танцев «ТопХоп» в куртках инженеров Эн+ провел брейк-данс баттл и флешмоб, разучив с участниками праздника современные движения и завершив мероприятие общим танцем. Фуд-корт от локальных предпринимателей, фотозона с 360° – видеоспиннером, DJ-сеты и поддержка волонтеров-энергетиков создали праздничную атмосферу.

<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>

Фото предоставлено пресс-службой Эн+

Новый скейт-парк Эн+ в Центральном районе, уже второй, подаренный городу: в 2023 году компания открыла площадку в микрорайоне Энергетик. Это не просто спортивный объект, а пространство, где молодежь раскрывает свой потенциал, общается и вдохновляется.

Эн+ продолжит масштабировать фестиваль «Энергия движения» на другие города ответственности, поддерживая спорт, молодежь и создавая современную спортивную инфраструктуру. Это ключевые приоритеты компании, которая стремится делать жизнь в регионах активнее и ярче.


<p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой Эн+</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Риски и возможности: как маркетплейсы изменили ритейл
ТРЦ против интернет-торговли: кто победит в борьбе за покупателя?
«До 50% цены продукции на маркетплейсе забирает площадка»
«Я не представляю, как выживают перекупщики на маркетплейсах»
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес