Эн+ организовала в Братске фестиваль экстремальных видов спорта «Энергия движения»

23 августа в Братске прошел большой контест-фестиваль «Энергия движения», организованный Эн+ и городским Домом молодежи. Более 50 райдеров собрались в новом скейт-парке на проспекте Ленина. Пространство, открытое энергохолдингом весной 2025 года, стало центром праздника, собрав участников из Братска, Иркутска и Красноярска, а также свыше 500 гостей, которые пришли поддержать спортсменов.

Фестиваль стал значимым событием для города. Райдеры соревновались в дисциплинах: самокат, скейтбординг и BMX.

Специальный гость, Александр Дюков из Красноярска, серебряный призер Чемпионата и Кубка Красноярского края, а также победитель Sib Urban Fest 2025, не только вошел в состав жюри, но и принял участие в показательных выступлениях вместе с лучшими экстремалами Братска.

Общий призовой фонд составил 100 тыс. рублей. В частности, судейская коллегия разыграла среди спортсменов 10 тыс. рублей за лучший трюк. Победители также получили сертификаты в специализированный магазин для райдеров.

Гостей ждала насыщенная программа: коллектив современной школы танцев «ТопХоп» в куртках инженеров Эн+ провел брейк-данс баттл и флешмоб, разучив с участниками праздника современные движения и завершив мероприятие общим танцем. Фуд-корт от локальных предпринимателей, фотозона с 360° – видеоспиннером, DJ-сеты и поддержка волонтеров-энергетиков создали праздничную атмосферу.

Новый скейт-парк Эн+ в Центральном районе, уже второй, подаренный городу: в 2023 году компания открыла площадку в микрорайоне Энергетик. Это не просто спортивный объект, а пространство, где молодежь раскрывает свой потенциал, общается и вдохновляется.

Эн+ продолжит масштабировать фестиваль «Энергия движения» на другие города ответственности, поддерживая спорт, молодежь и создавая современную спортивную инфраструктуру. Это ключевые приоритеты компании, которая стремится делать жизнь в регионах активнее и ярче.