Жителей Онгурена будут возить по воде из-за размытой дороги

Из-за продолжительных осадков на участке дороги между Сурхайтами и Зундуками, который находится на территории Прибайкальского национального парка, в Онгуренском муниципальном образовании Иркутской области существенно размыло дорогу. Для решения проблемы организован водный транспорт.

«С 26 августа по 5 сентября будет организована перевозка населения на водном транспорте по маршруту поселок Хужир – село Онгурен – поселок Хужир. Планируется осуществление четырех рейсов в указанный период», – пояснили в администрации Ольхонского района.

Время отправления и прибытия будет варьироваться в зависимости от погодных условий и загрузки маршрута.


