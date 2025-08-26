Новости

Режим ЧС ввели в Ольхонском МО из-за разрушенной дороги: на ремонт нужно 100 млн рублей

Онгуренское муниципальное образование Иркутской области оказалось отрезано от автомобильного сообщения после продолжительных дождей, которые размыли местную дорогу Курма – Онгурен на участке Зундуки – Зама. Образовались ямы с человеческий рост. В связи с этим накануне было принято решение ввести режим ЧС.

«В результате разрушения участка дороги вследствие прохождения сильных обильных дождей введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация" на территории Ольхонского районного муниципального образования с 19:00 25 августа 2025 года», – сообщили в администрации Ольхонского района.

Там также пояснили, что состоялась оценка масштаба разрушений дорожного полотна, произведены замеры. По предварительным расчетам стоимость восстановительных работ составит от 30 до 100 миллионов рублей. Местные власти обратились в правительство Иркутской области для выделения средств из резервного фонда.

Кроме того, восстановление осложняется местоположением: территория находится в границах национального парка, где запрещены сплошная вырубка леса, выемка инертных материалов, что делает восстановление дорожного покрытия более сложной и дорогостоящей задачей.

В качестве временного способа решения проблемы запущен водный транспорт.


