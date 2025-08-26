Доверие как основа бизнеса: опыт участников Бизнес-Феста от Сбера в Иркутске

Доверие в бизнесе: к команде, клиентам, партнёрам, бренду и даже самому себе. Этой важной для предпринимателей теме был посвящён Бизнес-Фест от Сбера, который прошёл в Иркутске в августе. Как научиться доверять и делегировать полномочия, какие инструменты позволяют выстраивать доверительные отношения с партнёрами и как их применять на практике, чем обычной «земной» компании может помочь опыт управления командой космического корабля? Своими кейсами с иркутским бизнес-сообществом поделились спикеры мероприятия – успешные российские предприниматели, а Газета Дело записала самые яркие тезисы их выступлений.

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Свобода и доверие: три принципа управления от основателя 4hands

Доверять команде или строить деловые отношения строго по регламенту и инструкциям? С таким выбором сталкиваются очень многие предприниматели и решение проблемы для них не всегда очевидно. О личном опыте, что делать в этой ситуации, рассказала основатель сети студий маникюра и педикюра 4hands Татьяна Шутова. Она рассказала о трёх принципах, на которые опирается в своих взаимоотношениях с командой.

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

- У топ-менеджеров должна быть свобода принятия решений. Ошибки неизбежны, однако важно, чтобы команда самостоятельно их исправляла. «Понимание своей значимости и влияния на конечный результат формирует личную ответственность и сильную внутреннюю мотивацию сотрудников».

- Сотрудники должны быть хозяевами своего рабочего времени: когда человек сам его распределяет, то он будет сидеть 8 часов над задачей, которую можно решить за час. «Люди будут так планировать своё время, чтобы успевать и жить, и дело делать».

- Не надо подтягивать людей под структуру, потому что в первую очередь важен сотрудник, а не функции, которые он исполняют. «Я поняла, что в первую очередь буду опираться на людей, потому что команда состоит из личностей».

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Как заботливый сервис укрепляет доверие клиентов: советы от основателя ZNWR

Опора бизнеса – это клиенты, с которыми нужно научиться выстраивать доверительные отношения. И главное здесь, по убеждению основателя и CEO бренда одежды ZNWR Максима Ганисевского, чтобы сам предприниматель доверял клиентам. Например, его компания первые пять лет работы делала пожизненную гарантию на свой продукт: человек мог купить вещь и через два года вернуть. Это давало людям ощущение, что бренду можно доверять.

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Кроме этого, по словам Максима, очень важно делать «заботливый сервис» и реально помогать своим клиентам. Этот тезис он проиллюстрировал конкретной историей о том, как компания поддержала одного из поклонников бренда, которому в химчистке испортили бомбер, а обвинили во всём производителя. Компания, во-первых, разобралась в проблеме, во-вторых, доказала вину химчистки, и, в-третьих, подарила клиенту новый бомбер, потому что его лояльность важнее, чем вещь, которая будет лежать на складе.

– Доверие создают наши ценности, а настоящие ценности важнее прибыли, – констатировал Максим Ганисевский.

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Будь собой и твори: секреты доверия в соцсетях от Светланы Тумановой

Как вызывать доверие у подписчиков в социальной сети? Этой теме своё выступление посвятила основатель компании основатель агентства недвижимости «Вселенная недвижимости PRODOMA» Светлана Туманова. Она поделилась собственными инсайтами, сделав упор на том, что не надо бояться быть собой, творить и проявляться.

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Воспринимайте контент как творчество и тогда на вас будут обращать внимание в соцсетях. Если вы будете вызывать эмоции, ваши видео завирусятся в сети.

Показывайте процесс, как вы что-то делаете, что у вас получается, что нет. И тогда люди будут доверять вам, и чувствовать себя причастными к созданию вашего продукта.

Объясняйте просто сложные вопросы, даже если вы – суперэксперт. Доверие через контент выстраивается через общение на простом языке.

Привлекайте своих клиентов, показывайте их отзывы: чем больше вы будете это показывать, тем больше у вас будет и клиентов, и отзывов.

Доверие к нейросетям: чем глубже ныряешь, тем больше открытий

Нейросети – это не просто тренд, а настоящий гейм-чейнджер для бизнеса. Они позволяют предпринимателям снижать операционные затраты, решать рутинные задачи, повышать прибыль. По информации управляющего директоа по AI-трансформации Сбера Ивана Третьякова, 85% предпринимателей используют ИИ в своей работе, 77% уже получают практическую пользу.

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Как рассказал Иван, нейросети постоянно развиваются и совершенствуются. Например, GigaChat от Сбера уже думает на русском языке, у неё простой вход, и она абсолютно бесплатная. А как правильно взаимодействовать с GigaChat и поставить ему бизнес-задачу, чтобы быстро получить решение, причём сразу в нескольких вариантах, Иван показал на практике для владельца консалтингового агентства.

– Бизнес может доверить ИИ написание текстов любом стиле и постов в соцсетях, описание карточек товаров для маркетплейсов и оптимизацию сайтов. Кроме этого, искусственный интеллект может значительно сэкономить бюджет компании на рекламе. Например, с помощью ИИ можно провести рекламную съёмку в любой точке мира не выезжая туда, или использовать в своих роликах не реальных людей, а сгенерированных ИИ, и это уже практикуют некоторые мировые бренды. И чем глубже вы ныряете в нейросети, тем больше делаете открытий, – подчеркнул Иван.

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Доверие – ключ к прочному партнёрству: инсайты от основателя «Персоны»

Как доверие в партнёрстве способствуют развитию успешного и долгосрочного бизнеса и как избежать недопонимания, строя совместный проект? Об этом шла речь в выступлении основателя сети салонов красоты «Персона» Игоря Стоянова, который назвал себя «исследователем партнёрства».

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

По мнению эксперта, на определённом этапе развития без партнёрства в бизнесе не обойтись, но здесь важно понимать, что ключ к прочному партнёрству – это доверие плюс соблюдение определённых правил:

Во-первых, как бы это не было странно, но выбирая партнёра, надо обращать внимание на то, какие у него семейные ценности и как он ведёт себя в быту.

Во-вторых, надо чётко разделять роли и задачи каждого.

В-третьих, опасно договариваться быстро и не дать времени – 3-4 месяца – на «краш-тест». «Входные ворота и аварийный выход сильно укрепляют партнёрство», – подытожил Игорь Стоянов.

Николай Самойлов

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Юлия Кальвина, управляющий Иркутским отделением ПАО Сбербанк:

– Программа Бизнес-Феста отвечала очень многим запросам предпринимателей. Прежде всего, она давала новые знания в разных отраслях – начиная с искусственного интеллекта и заканчивая личной трансформацией.

Кроме того, у бизнеса есть большой запрос на то, как интерпретировать новые знания: сейчас их легко получить и в интернете, и в других источниках, а вот научиться использовать в предпринимательской жизни – гораздо сложнее. Решить эту проблему и вдохновить предпринимателей всегда помогает разбор бизнес-кейсов.

Ещё одна из целей Бизнес-Феста – расширение социального капитала предпринимателей и этому способствовал нетворкинг, который предоставил отличную возможность для новых знакомств, общения с экспертами, обсуждения общих вопросов.

Как уделять меньше времени бизнесу и при этом преодолеть страх потерять его?

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Одним из самых ожидаемых событий Бизнес-Феста был бизнес-разбор регионального кейса, который провёл Игорь Стоянов.

Героиня – предприниматель из Читы Елена Павлова, основательница сети магазинов нижнего белья «Бельё моё».

Нашему изданию Елена рассказал, что стать участником такого экспириенса ей предложил Сбербанк, клиентом которого она является 20 лет. «Сбер всегда приглашает меня на обучающие мероприятия, и как предпринимателю предоставляем мне прекрасную возможность развиваться», – прокомментировала она.

При этом Елена честно призналась, что бизнес-разбор – абсолютно новый для неё опыт, потому было немного страшно, но в то же время – очень интересно получить совет и полезную информацию от федерального эксперта, чья компания существует на рынке 32 года.

Запрос, с которым Елена озвучила для разбора: как уделять меньше времени своему бизнесу и при этом преодолеть страх потерять его при делегировании. Задача Игоря Стоянова заключалась в том, чтобы дать 2-3 ветки развития бизнеса со стороны, с которой предприниматель их не видит.

Рекомендации, которые были получены:

Найти коммерческого директора;

Создать совет из 3-х людей, в который входят: сотрудник, отвечающий за склад, арт-директор, который отвечает за ассортимент, и специалист службы качества с обратной связью от клиентов;

Продумать мотивацию для каждого сотрудника;

Я ещё внимательно проанализирую всё, что сказал Игорь, и, думаю, что применю его советы на практике, так как у меня есть огромное желание развивать свой бизнес и двигаться вперёд, – сказала Елена Павлова после разбора Газете Дело.

От космоса к бизнесу: как управлять командой на примере космического экипажа

Сбер Бизнес-Фест 2025. Фото: Андрей Фёдоров

Современная турбулентная среда требует от предпринимателей экстремального лидерства. Эти навыки, наверное, как ни у кого развиты у космонавтов. Как опыт работы с командой космического корабля может помочь бизнесу на Земле рассказал Герой России, лётчик-космонавт Сергей Рязанский.

Команда – это не только про работу. Поэтому необходимо неформальное общение – оно помогает выявить проблему и «измерить температуру экипажа».

Важно принимать человека таким, какой он есть и не строить иллюзий.

Очень важно вовлекать команду в решение задач, устраивать мозговые штурмы и разборы «полётов», потому что каждый человек видит ситуацию только со своей стороны.

Для выживания в экстремальных условиях всегда важен позитивный настрой команды. Негатив заразен, поэтому нужно чувствовать настроение коллег и устраивать в коллективе позитивные «встряски», чтобы люди улыбнулись, засмеялись.

Чем больше кризисных ситуаций проговорит и просчитает команда, тем устойчивее она будет.