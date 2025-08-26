У 14 самолетов SSJ-100 выявили дефекты фюзеляжа

Росавиация выпустила директиву летной годности, предписывающую провести внеплановые проверки 14 самолетов Sukhoi Superjet 100. Речь идет о бортах, выпущенных в 2016 году, у которых выявлен риск отклонений в конструкции фюзеляжа в области стыка стрингеров с балкой-дублером шпангоута. Об этом пишет газета «Известия».

На основании обращения Росавиация 1 августа выпустила директиву летной годности – она предписывает авиакомпаниям провести осмотры самолетов и при необходимости их ремонт.

Проверки затронут самолеты авиакомпаний «Россия», «Азимут» и «Ямал». Для доступа к конструктивным элементам потребуется демонтировать обшивку дверного проема и снять теплозвукоизоляционные маты.

Ранее Ростех получил контракты на поставку 18 лайнеров МС-21, 42 самолетов Sukhoi Superjet 100, 11 Ту-214 и трех Ил-114-300. Аппараты должны получить сертификаты качества уже в 2025 году.