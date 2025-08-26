Иркутяне стали чаще покупать смартфоны по трейд-ин

Цифровая экосистема МТС зафиксировала повышенный интерес пользователей к программе трейд-ин в собственной розничной сети. За январь-июль 2025 года количество купленных смартфонов по программе выросло на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще всего жители Приангарья и других регионов Сибири при выборе нового смартфона выбирают Samsung.

Чаще всего в Сибири, как и в России вообще, по трейд-ин приобретают смартфоны бренда Samsung — за последние три месяца на него пришлось 77% всех покупок новых смартфонов. Из моделей, на которую хотят обменять старый смартфон, у сибиряков самым популярным стал флагман Galaxy S25 Ultra. На втором месте у участников программы гаджеты Xiaomi (7%), на третьем — Apple (4%).

Сдают жители сибирских регионов чаще всего так же телефоны корейского бренда (в 44% случаев). Самой распространённой моделью, участвующей в трейд-ин в обмен на скидку на новое устройство, стала Samsung Galaxy S22 Ultra. На втором месте бренд Xiaomi (26%). А вот со своими старыми телефонами «яблочного» бренда сибиряки не готовы расставаться так же часто, как остальные россияне. На третьем месте расположились остальные марки.

Аналитики МТС связывают рост интереса к трейд-ин с увеличением скидок на покупку новых смартфонов. В 2025 году они выросли на 26% до 20 тыс. рублей в зависимости от бренда и модели гаджета.

«Традиционно в Приангарье пользуются популярностью корейские и китайские смартфоны. В последнее время жители региона всё чаще выбирают флагманские модели с помощью трейд-ина. Этот сервис помогает значительно снизить затраты при обновлении гаджетов, делая последние мировые новинки более доступными для покупателей — как в целом по России, так и конкретно в Иркутской области.», — комментирует директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.