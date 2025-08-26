Нужен ли семьям общий банковский счет?

По результатам опроса ВТБ, 31% сибиряков готовы открыть совместный счет со своими близкими для семейных трат, накоплений и планирования крупных покупок. У каждого пятого такой счет уже есть.

Основным аргументом в пользу совместных счетов сибиряки считают быстрое достижение финансовых целей – так высказались четверть опрошенных. Еще столько же отмечают удобство совместного контроля расходов, а 16% ценят прозрачность и возможность отслеживать все траты и накопления.

Более трети сибиряков (37%) отметили, что совместные счета позволят накопить на крупную покупку, четверть – на путешествие или отпуск, 15% считают, что продукт поможет накопить на ремонт.

Мнения об оптимальной сумме для перечисления на счет разделились: более трети жителей Сибири готовы перечислять на совместный счет от 10% до 20% своего дохода. Каждый пятый респондент считает, что сумма должна зависеть от конкретной цели. Более 20% своего бюджета на общий счет готовы направлять 8% сибиряков, а минимальные 5% – всего 9% опрошенных.

Участники опроса проголосовали за функции, которые должны быть в совместных счетах для большего удобства. Почти половина опрошенных считает обязательными уведомления о транзакциях, 45% ждут возможности установки лимитов на траты, 44% хотят простого управления несколькими пользователями, а для четверти респондентов важны инструменты для достижения совместных целей.

«Совместные счета – это не только про эффективное управление финансами, но и про удобство и доверие между близкими. Результаты опроса показывают, что многие семьи хотят планировать бюджет вместе: копить на отпуск, ремонт или образование, а также отслеживать траты», – отметил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.