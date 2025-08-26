Новости

Активность соискателей в Иркутской области выросла на 31% за год

Рынок труда Иркутской области демонстрирует значительный рост активности соискателей – в июле 2025 года более 102 тысяч местных жителей обновили или создали новые резюме.

По данным hh.ru, этот показатель на 31% превышает уровень прошлого года, что ниже среднего по Сибирскому федеральному округу (+32%). Наибольший прирост активности зафиксирован в Тыве (+57%), Кузбассе и Республике Алтай (по +43%).

«Заметнее всего выросла готовность к трудоустройству в сферах «Рабочий персонал» и «Транспорт, логистика» – по +38% активных резюме», – отмечают аналитики hh.ru.

В Иркутской области самыми востребованными стали сферы безопасности (+37%) и автомобильного бизнеса (+35%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
