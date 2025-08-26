Новости

Переплата по рыночной ипотеке выросла до 21 млн рублей

Средний размер ипотечного кредита в России летом 2025 года достиг исторического максимума в 4,5 млн рублей при среднем сроке кредитования 26 лет. Рост показателя связан с подорожанием жилья, особенно на первичном рынке, и увеличением спроса на просторные квартиры после пандемии.

«При ставке 22,4% заемщик может переплатить более 21 млн рублей за кредит в 4,5 млн рублей», – пояснил «Известиям» аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Около 50% ипотечных ссуд сейчас оформляется на срок от 25 до 30 лет, что позволяет снизить ежемесячную нагрузку на бюджет семьи. При этом рыночная ипотека без господдержки составляет примерно 20% от общего объема выдач.

«Рыночная ипотека вновь станет привлекательной для населения, когда ставка по ней приблизится к 15%, поскольку большую часть времени рынок жил при 12-13%. Спрос будет на не самые дорогие объекты, но рынок вторичного жилья "пойдет"», – рассказала SIA.RU руководитель ипотечного центра «Альфа-Банк» в Иркутске Ирина Маджара.


