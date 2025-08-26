Спрос на вторичное жилье вырос на 18% после снижения ключевой ставки

Снижение ключевой ставки Банка России оживило рынок вторичной недвижимости – спрос вырос на 18% в июле 2025 года. Одновременно цены впервые с начала года показали положительную динамику, увеличившись на 0,5% после нескольких месяцев стагнации.

Наибольший рост цен зафиксирован в Рязани (+2,3%), Москве (+1,9%) и Краснодаре (+1,8%). При этом объем предложения продолжает сокращаться, снизившись на 21% по сравнению с августом 2024 года.

«Даже небольшое снижение ключевой ставки уже стимулировало спрос: немного доступнее стала ипотека, на рынок вышли держатели срочных депозитов, условия по которым стали менее привлекательными. Это привело к небольшому снижению выбора и росту цен в ряде городов, – комментирует Елена Бобровская, эксперт «Циан Аналитики». – Существенных изменений в ближайшее время ожидать не стоит: для большинства заёмщиков ипотека остается недоступной».

Напомним, что Банк России дважды снизил ключевую ставку: сначала с 21% до 20% в июне, затем до 18% в июле. Центробанк допускает возможность дальнейшего снижения показателя до конца текущего года, однако намерен продолжать жесткую монетарную политику для достижения целевого уровня инфляции в 2026 году.