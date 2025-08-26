ЦБ напомнил банкам о необходимости раскрывать клиентам причины блокировки карт и счетов

Банк России выпустил новое требование к кредитным организациям о раскрытии причин блокировки карт и приостановления операций по счетам. Теперь банки обязаны четко информировать клиентов, на основании каких конкретно законов и норм вводятся ограничения, и что необходимо сделать для их снятия.

«Банкам следует четко разграничивать требования Закона №161-ФЗ и Закона №115-ФЗ, избегая двойных ограничений без достаточных оснований», – говорится в сообщении ЦБ.

Регулятор будет контролировать соблюдение этих рекомендаций, особенно в случаях необоснованной блокировки операций. Клиенты часто сталкиваются с непонятными ограничениями без разъяснений со стороны банков.