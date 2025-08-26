Названы лучшие школы Иркутской области

Агентство RAEX выпустило обновленный рейтинг самых конкурентоспособных школ России. В нем перечислены учреждения с наибольшей долей выпускников, поступивших в лучшие университеты страны.
В Иркутской области места расположились следующим образом:
- Лицей ИГУ (Иркутск)
- Школа №10 (Ангарск)
- Лицей №1 (Братск)
- Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля (Ангарск)
- Лицей №2 (Братск)
- Городская гимназия №1 (Усть-Илимск)
- Лицей № 2 (Иркутск)
- Гимназия №1 (Иркутск)
- Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева (Братск)
- Школа с углубленным изучением английского языка №27 (Ангарск)
Лучшие школы России:
- Физтех-лицей им. П.Л. Капицы (Долгопрудный)
- СУНЦ МГУ (Москва)
- Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска (Челябинск)
- Лицей "Вторая школа" (Москва)
- Физико-Математическая школа (Тюмень)
- Школа № 179 (Москва)
- Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург)
- СУНЦ НГУ (Новосибирск)
- Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)
- Школа № 2007 ФМШ (Москва)
В национальный рейтинг школы из Приангарья не вошли.