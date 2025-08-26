Названы лучшие школы Иркутской области

Агентство RAEX выпустило обновленный рейтинг самых конкурентоспособных школ России. В нем перечислены учреждения с наибольшей долей выпускников, поступивших в лучшие университеты страны.

В Иркутской области места расположились следующим образом:

Лицей ИГУ (Иркутск) Школа №10 (Ангарск) Лицей №1 (Братск) Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля (Ангарск) Лицей №2 (Братск) Городская гимназия №1 (Усть-Илимск) Лицей № 2 (Иркутск) Гимназия №1 (Иркутск) Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева (Братск) Школа с углубленным изучением английского языка №27 (Ангарск)

Лучшие школы России:

Физтех-лицей им. П.Л. Капицы (Долгопрудный) СУНЦ МГУ (Москва) Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска (Челябинск) Лицей "Вторая школа" (Москва) Физико-Математическая школа (Тюмень) Школа № 179 (Москва) Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург) СУНЦ НГУ (Новосибирск) Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва) Школа № 2007 ФМШ (Москва)

В национальный рейтинг школы из Приангарья не вошли.