Названы лучшие школы Иркутской области

Агентство RAEX выпустило обновленный рейтинг самых конкурентоспособных школ России. В нем перечислены учреждения с наибольшей долей выпускников, поступивших в лучшие университеты страны.

В Иркутской области места расположились следующим образом:

  1. Лицей ИГУ (Иркутск) 
  2. Школа №10 (Ангарск)
  3. Лицей №1 (Братск)
  4. Ангарский лицей №2 им. М.К. Янгеля (Ангарск)
  5. Лицей №2 (Братск)
  6. Городская гимназия №1 (Усть-Илимск)
  7. Лицей № 2 (Иркутск)
  8. Гимназия №1 (Иркутск)
  9. Гимназия №1 имени А.А. Иноземцева (Братск)
  10. Школа с углубленным изучением английского языка №27 (Ангарск)

Лучшие школы России:

  1. Физтех-лицей им. П.Л. Капицы (Долгопрудный)
  2. СУНЦ МГУ (Москва)
  3. Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска (Челябинск)
  4. Лицей "Вторая школа" (Москва)
  5. Физико-Математическая школа (Тюмень)
  6. Школа № 179 (Москва)
  7. Президентский физико-математический лицей №239 (Санкт-Петербург)
  8. СУНЦ НГУ (Новосибирск)
  9. Университетская гимназия МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва)
  10. Школа № 2007 ФМШ (Москва)

В национальный рейтинг школы из Приангарья не вошли.


Сибирское Информационное Агентство
