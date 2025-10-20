«Мы не даём универсальные советы – мы ищем причину» – Юлия Резникова, Dr. White

К ак часто мы слышим правильные, казалось бы, советы: «Больше отдыхайте», «Правильно питайтесь», «Запишитесь в спортзал». Но всегда ли эти рекомендации выполнимы? А бывает и так, сто они просто не работают. Почему это происходит, и что в таком случае делать? Об этом на круглом столе «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?», организованном SIA.RU и Газетой Дело, рассказала Юлия Резникова, терапевт, доктор превентивной медицины, основатель и идейный вдохновитель клиники Dr. White.

Почему сила воли не работает?

«Все понимаю, но не могу себя заставить» – знакомо? Далеко не всегда причина в слабохарактерности и лени. Как замечает Юлия Резникова, порой организм физически не способен следовать правильным советам.

– Надо понимать, что за нехваткой силы воли могут скрываться реальные физиологические нарушения: сбой инсулино-глюкозного обмена, гипоксия, скрытые воспалительные процессы или гормональный дисбаланс, - указывает Юлия.

По ее словам, бессмысленно убеждать человека отказаться от сладкого, если его тело, испытывая энергетический голод на клеточном уровне, требует быстрых углеводов. Совет хорошо высыпаться нереализуем, если у человека хроническая бессонница. А принуждать себя к изнурительным тренировкам, когда организм и так находится в состоянии истощения попросту опасно. Такой «спорт» еще больше исчерпывает резервы и наносит большой ущерб здоровью.

– Наша первая задача — не давать универсальные советы, а найти коренную причину недомогания. Мы проводим комплексную диагностику, чтобы понять, какие именно механизмы в организме дали сбой. И только после этого, параллельно работая с причиной, мы мягко и грамотно интегрируем элементы здорового образа жизни в повседневность человека. Когда физиология приходит в норму, пациенту становится проще следовать рекомендациям. Он делает это осознанно, а его действия ведут к здоровью, а не к новому истощению, – поясняет Юлия.

Когда режим труда и отдыха – не вариант?

Успешные люди, предприниматели и топ-менеджеры часто работают на пределе возможностей, расплачиваясь за достижения самым ценным — собственным здоровьем.

– Когда они обращаются в нашу клинику, мы видим схожую картину: накопленный стресс, эмоциональное истощение, полное отсутствие внутренних ресурсов. Давать рекомендации в духе «соблюдайте режим труда и отдыха», «высыпайтесь» таким людям бессмысленно, и именно поэтому наш подход кардинально отличается от стандартного, – говорит Юлия. – Мы отлично понимаем, что у делового человека нет возможности выпасть из жизни на 2-3 недели ради оздоровления. Поэтому второй ключевой принцип нашей работы — полная интеграция в напряженный график пациента.

Важно не просто составить индивидуальную программу оздоровления; но и создать ее с учетом рабочих обязательств, деловых поездок и личного времени обратившегося.

– Мы стараемся найти в 12-часовом рабочем дне наших пациентов те самые 1,5–2 часа, которые можно инвестировать в себя. Как правило, для стойкого результата достаточно 2-3 визитов в неделю. Это инвестиция, которая уже в краткосрочной перспективе дает ощутимые результаты, – подчеркивает основатель клиники Dr. White.

Практика показывает: как только пациент начинает чувствовать положительные изменения, он сам пересматривает приоритеты и находит время для заботы о себе, планируя свой день и неделю так, чтобы уделить внимание здоровью.

Как здоровье конвертируется в успех?

Предприниматели нередко задают вопрос: «Как мои инвестиции в здоровье конвертируется в мои бизнес-цели?» Ответ очевиден: энергичность, ясность мышления, эмоциональная стабильность и способность принимать взвешенные решения — это фундамент эффективности лидера компании, залог успеха бизнеса.

– Наши пациенты отмечают: после прохождения программ они начинают решать рабочие задачи быстрее и эффективнее, – констатирует Юлия.

Проблемы, которые раньше казались неподъемными и месяцами лежали «мертвым грузом», давя на психику, решаются легко. Меняются отношения в семье. Появляется энергия, которую не приходится тратить на борьбу с усталостью и недомоганием. В результате растет не только качество жизни, но и уровень бизнеса.

– Как говорят клиенты клиники: «Раньше я вставал и уже чувствовал усталость. А теперь я встаю и хочу жить эту жизнь», – подчёркивает она.