​​​​​​​До 150 лет здоровым: превентивная медицина становится новым стандартом

Действительно ли россияне стали инвестировать в себя и как на этот тренд откликается рынок медицинских и велнес-услуг?

Недавний диалог двух политических лидеров о том, можно ли дожить до 150 лет, подстегнул широкое обсуждение тем активного долголетия и превентивной заботы о здоровье. Опросы показывают: все больше россиян стремятся жить долго и качественно, все чаще рассматривают здоровье не как ресурс, а как объект для инвестиций. Можно ли считать превентивную медицину утвердившимся трендом? Какие возможности она открывает для потребителей? И как найти время на полезные практики в условиях напряженного графика? Об этом говорили участники круглого стола «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?», который состоялся при партнерстве Rodina Grand Hotel & Spa 5* Irkutsk. Мы записали ключевые тезисы.

Ранний старт: тренд на превентивную медицину молодеет

По словам Юлии Резниковой, терапевта, врача превентивной медицины, основателя и идейного вдохновителя клиники Dr. White, запрос на то, чтобы разобраться с процессами в организме до того, как он дал сбой, есть.

– Конечно, чаще всего к нам обращаются люди, которые много и напряженно трудились, заработали хронический стресс, нервное истощение, тревожность, проблемы со здоровьем на этом фоне, и хотят вернуть себе былую энергичность, хорошее самочувствие. Но мы видим, что сейчас приходят и другие пациенты, в том числе совсем молодые – для профилактики, для общего анализа ситуации: «Расскажите, что со мной происходит? А у меня в генетике такая-то история – что мне с этим делать?» Они черпают информацию в открытых источниках, примеряют на себя и хотят разобраться, – рассказала Юлия.

Юлия Резникова, терапевт, врач превентивной медицины, основатель и идейный вдохновитель клиники Dr. White.

Это позитивная тенденция, по ее мнению. Предупредить проблему всегда эффективнее, чем бороться с последствиями. Тем более что, по статистике, как указала эксперт, каждое следующее поколение, к сожалению, менее здорово, чем предыдущее.

От сложного к простому: как новые технологии превращают ЗОЖ в привычку

Начнем с того, что медицина и велнес-индустрия активно развиваются, и оздоровительные процедуры становятся намного доступнее для всех людей. Как заметил к.м.н. Александр Орлов, врач-терапевт, кардиолог, специалист превентивной медицины, руководитель и идеолог Клубов Здоровья и Долголетия сети отелей RODINA, современные оздоровительные практики все проще интегрировать в повседневную жизнь.

– Во-первых, многие составы, которые были только в виде инфузий, теперь доступны в форме капсул. Что нельзя поместить в капсулу выпускают в виде инновационных спреев. Второй момент – это формат. В тренде краткие и ёмкие процедуры, совмещающие различные виды воздействий. Можно выделить всего час в день, сходить на спа-ритуал с оздоровительными элементами, на массаж или на физиотерапию. Это эффективно и легко встраивается в повседневную жизнь. Больше не надо годами планировать отпуск, чтобы в итоге вырваться на две недели. Вы выбрали подходящую методику, вам помогли выстроить стратегию и интегрировать в ваш привычный образ жизни, и все – вперед, – пояснил эксперт.

Александр Орлов, врач-терапевт, кардиолог, специалист превентивной медицины, руководитель и идеолог Клубов Здоровья и Долголетия сети отелей RODINA.

Медицинские клиники также учитывают этот тренд: сегодня задача врачей – не только разработать индивидуальную программу оздоровления, но и адаптировать ее к напряженному графику пациента.

– Найти буквально час-полтора два-три раза в неделю – это уже значительный шаг и хорошая инвестиция в свое здоровье, – добавила Юлия Резникова.

Бьюти-практики – это путь к красоте через хорошее самочувствие

Какую роль в сохранении здоровья играет бьюти-сфера? Основатель и владелец бьюти-холдинга «АРТ» Елена Геевская напомнила, что эстетическая косметология, с которой часто ассоциируют бьюти-практики, это только одна из составляющих отрасли.

– В нашем бюьти-холдинге, помимо эстетического направления, есть и другое – центр СПА кулуарного, семейного формата, – подчеркнула она.

Елена Геевская, основатель и владелица бьюти-холдинга «АРТ».

Арсенал спа-методик, отмечает Елена Геевская, широк: это и массажи, и различные обертывания, и флоатинг, а также ванны, талассотерапия и термопроцедуры вроде хамама или финской сауны. Все это дает возможность расслабиться, восстановить силы, разгрузить ум от тысячи повседневных задач и поднять настроение. Помогает настроить связь между сознанием и телом, позволяя лучше понимать свои реакции и свои потребности.

– Важно уметь чередовать рабочее время и время для себя, обязательно находить в своем расписании «окна» для перезагрузки, – подчеркнула она. – Пусть у нас пока нет крупных оздоровительных клиник, важно использовать те возможности, которые уже есть в городе. Любые шаги в этом направлении будут значимы.

Это забота не только о своем физиологическом, но и ментальном здоровье, а их нево можно отделить одно от другого. Это путь к красоте через хорошее самочувствие. А в целом – вместе со спортом, здоровым питанием, своевременной диагностикой – подобные бьюти-процедуры составляют основу того, что сегодня принято называть общим благополучием жизни.

По словам Елены Геевской, сейчас наблюдается интерес к подобным процедурам у туристов. Формируется целый тренд: люди приезжают на Байкал, проводят там около недели, а затем воз вращаются в Иркутск и перед отлетом стараются уделить время телесной перезагрузке.

В поисках себя: на Байкал едут за уединением и перезагрузкой

Эльвира Шагдарон, основательница туристической компании «География Байкала», которая много лет привозит группы туристов на Байкал из западных регионов страны, подтвердила тренд на работу с внутренним состоянием. Туристы стремятся на Байкал не только ради его красот, но и за «перезагрузкой», за «энергетической подпиткой», за уединением.

– В ответ на этот поток запросов мы даже создали специальные ретрит-туры – программы перезагрузки. Люди едут сюда с самыми разными проблемами. Недавно у нас была известная медийная семейная пара, которая приехала налаживать отношения. Они объездили весь мир, но для восстановления семьи выбрали именно Байкал, – рассказала Эльвира.

Туристы также интересуются общением с шаманами, причем их привлекают не шоу, а духовные практики. Это, по мнению Эльвиры, тоже форма работы с внутренним состоянием, поиск гармонии. В мире, где многие сталкиваются с одиночеством, людям важно, чтобы кто-то выслушал их сокровенные мысли.

От туризма к wellness-экосистеме: новая бизнес-модель для региона

По словам Эльвиры Шагдарон, у туристов присутствует запрос и на спа-услуги. В этом плане регион соответствует общим трендам: как отмечает Российский союз туриндустрии (РСТ), в 2024 году спрос на отдых в санаториях вырос на 15–20%. Однако если в Иркутске с предложением особых проблем нет, то на Байкале объектов, способных предоставить качественные услуги в этом сегменте, единицы.

Эльвира Шагдарон, основательница туристической компании «География Байкала».

Елена Герасимова (слева), Екатерина Дементьева (справа), редакция SIA.RU и Газеты Дело.

Но именно в этой нише, по мнению Ксении Пономаревой, руководителя региональной экспертной группы по развитию креативных индустрий в Иркутской области, открываются новые перспективы. Снижение организованного потока туристов, которое наблюдается с прошлого года, показывает: просто быть «жемчужиной мира» уже недостаточно. Конкуренция между регионами сегодня огромна. Люди поехали в другие места, где за те же деньги получают больше.

– Я была на Сардинии, где за 500 евро в сутки можно снять виллу у моря. А у нас за эти деньги часто предлагают просто модульный дом на берегу, – заметила она.

Ксения Пономарева (справа), руководитель региональной экспертной группы по развитию креативных индустрий в Иркутской области.

Высокая цена должна быть оправдана уникальной ценностью. Как продюсер территории, Ксения полагает, что нашим ключевым преимуществом могло бы стать здоровье.

– Не просто отдых, а системное, архитектурно и технологически встроенное оздоровление. Представьте отели, где каждая система — от света до меню и автоматизации — помогает закреплять полезные привычки. Вечером — тёплое, низкосинее динамическое освещение с пониженной яркостью для поддержки циркадного ритма; инфракрасные панели и фотобиомодуляция — для восстановления мышц и уменьшения воспаления. Меню не только вкусное, но и синхронизированное с биоритмами: детокс и релакс — вечером, энергия — днём, – отмечает Ксения Пономарёва.

За неделю проживания в таком месте человек сможет не просто отдохнуть, но и перезапустить привычки, увозя с собой часть этого оздоровительного ритма.

Цель, диагностика, стратегия: три шага к активному долголетию

Как же выстроить персональную «траекторию здоровья»? С чего начать?

Анна Хаванская, основатель агентства «АХ! Маркетинг».

Елена Геевская сделала акцент на необходимости самоанализа того, что происходит с организмом. Это поможет составить программу необходимого комплекса мер для оптимизации его работы и улучшения здоровья. И конечно, важна системность.

По мнению Анны Хаванской, основателя агентства «АХ! Маркетинг», начать следует с осознанного решения быть здоровым и правильной постановки целей.

– Самое главное – понять, чего вы хотите от жизни. Каков масштаб ваших планов и какая стратегия вам подходит. Тогда станет ясно, какой уровень энергии и здоровья вам необходим, – предположила она. – И через эту осознанность «инвестировать» в идею здоровья.

С ней согласилась Ксения Пономарева – все начинается с цели. Если у вас в планах дожить до 95 или даже 100 лет, хорошо бы понимать, а как провести эти годы, чем заниматься.

– Отсюда родится понимание, что сегодня можно сделать для того, чтобы этот план реализовался, – пояснила Ксения.

Юлия Резникова вторым шагом назвала диагностику. Прежде чем действовать, необходимо понять текущее состояние организма, причины усталости, низкого уровня энергии или неправильных пищевых привычек – возможно, дело в дефиците микроэлементов или витаминов.

Александр Орлов сделал акцент на том, что диагностика, вообще должна сопровождать человека на всей траектории пути заботы о здоровье. Если показатели не улучшаются, несмотря на прилагаемые усилия, значит, выбранная стратегия не работает.

Третий и самый главный шаг – важно найти эксперта, который на основе всех вводных сможет правильную последовательность действий для конкретного человека и который будет вести его по этому «треку» здоровья. Это задача со звездочкой, таких специалистов не хватает, признали участники круглого стола, но это не значит, что не стоит и пытаться.

– Потому что информации – море, и она очень разная, часто противоречивая. На этом пути в одиночку можно наломать столько дров, что потом придется долго разбираться с последствиями. И я, как человек с медицинским образованием, считаю крайне желательным, чтобы таким экспертом был врач. Мы можем идти через велнес, духовные практики, питание, физнагрузки и даже с шаманом поговорить – все это может быть частью одного подхода, если складывается в общую картину. Но есть важный нюанс: люди с высшим медицинским образованием в большинстве своем обладают важным качеством – у них есть понятие о «красных линиях». Они видят момент, когда нужно перестать «лечиться заряженной водой» и обратиться к настоящей медицине, – настаивает Александр Орлов.

Елена Герасимова (слева), Екатерина Дементьева (справа), редакция SIA.RU и Газеты Дело.

