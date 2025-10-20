«В центре нашего внимания – человек, а не методики». Александр Орлов – о том, как встроить стратегию долголетия в напряженный график

Люди хотят жить не просто дольше и качественнее, но и лучше чувствовать себя в моменте, быть более эффективными и успешными здесь и сейчас. Что готова предложить им современная медицина? Возможно ли вписать оздоровительные практики в повседневную жизнь сверхзанятого делового человека? Как эту задачу решает превентивный персонализированный подход к оздоровлению в сети RODINA Grand Hotel & SPA 5*? Об этом на круглом столе «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?», организованном SIA.RU и Газетой Дело, рассказал руководитель и идеолог Клубов Здоровья и Долголетия RODINA, кандидат медицинских наук, терапевт и кардиолог Александр Орлов. Александр Орлов, руководитель и идеолог Клубов Здоровья и Долголетия RODINA, кандидат медицинских наук, терапевт и кардиолог.

Фото: А. Фёдоров «Важно все – чек-ап, образ жизни и цель»

Как отмечает Александр Орлов, современная медицинская наука позволяет в повседневной превентивной манере использовать самые разные методики: будь это инфузионные курсы, физиотерапия, или спа-процедуры. И поскольку нет такой методики, которая одинаково бы работала на всех, в центре внимания персонализированной медицины – конкретный человек, его генетические особенности, работа органов и систем его, уникального, организма.

Но если говорить о здоровом долголетии вообще, то оно складывается и из того образа жизни, который человек ведет – как он спит, что есть на завтрак, каким занимается спортом, о чем думает, в каком режиме работает. Тут нет мелочей, важно абсолютно все, что с человеком происходит.

– И в этом случае мы как эксперты уже не ограничиваемся только медициной. Мы подключаем и ментальные практики, и аюрведу, и китайские традиционные методы, и СПА-процедуры, и подходящее лично этому человеку здоровое питание. А он уже сам выберет из этого объема то, что ему близко. Попробует несколько способов, и скажет: «Это мне подходит, а это нет. Это я готов делать, а это идет вразрез с характером моей работы». И мы выстроим индивидуальную траекторию здоровья из тех методик, которые ему близки и доступны, – тогда эта стратегия здорового долголетия станет не каким-то героическим поступком, а чем-то приятным, повседневным, частью образа жизни, – поясняет Александр Орлов.

Но главное, чтобы человек ответил себе на вопрос: зачем ему это? Побороть стресс, восстановить сон? Стать более эффективным, более продуктивно работать? Ответ и будет тем ключиком, с помощью которого можно, опираясь на данные чек-апа и с учетом образа жизни и целеполагания собрать индивидуальную программу.

«В Иркутске – тот же легендарный сервис, что и в Сочи»

Почти 20 лет назад в Сочи открылся первый RODINA Grand Hotel & SPA 5*, ориентированный на VIP-аудиторию. Он стал эталоном персонального подхода к каждому гостю. Этот подход впоследствии лег в основу и оздоровительного направления: Клуба здоровья и долголетия RODINA. Его принципы создали и развивают Александр Орлов с командой, добавляя превентивную персонализированную медицину в процесс отдыха.

– Но в какой-то момент встал вопрос: человек приехал в Сочи на несколько дней, прошел оздоровительный курс, а дальше? И мы двинулись за нашим гостем, за его запросами, его географией, – говорит Александр.

Сегодня под брендом RODINA во многих городах России уже работает клубная экосистема, в которой соблюдаются те же принципы и подходы, что и в Сочи. В Иркутске, по словам Александра Орлова, планируется открыть центр персонализированной медицины. А уже сейчас в стенах иркутского RODINA Grand Hotel & SPA работает Grand SPA Irkutsk.

– Он также построен по логике физиологии человека: если это баня, то на принципах здоровья, если это водолечение – бассейн, ванны, другие процедуры, то оно тоже про здоровье, – подчеркивает эксперт. – И здесь, мы также применяем персонализированный подход. Даже в такой простой вещи как массаж мы используем, например, индивидуально подобранные аромамасла, добавляем их в массажное масло. Это служит и своего рода диагностикой: выбор аромата может зависеть не только от личных пристрастий, но и от потребностей. Допустим, если человек выбирает, апельсиновое масло, он, скорее всего, хочет обновления, перезагрузки. Словом, здесь гостя встречает наш легендарный сервис, мы подстраиваем процедуры под каждого человека и получаем за счёт этого максимальный эффект.

«История, когда из столицы едут за оздоровлением в регионы, вполне жизнеспособная»

На сегодняшний день, считает Александра, нередко проще и выгоднее пройти оздоровительный курс в регионах, чем сделать это в столице. Уровень специалистов может не уступать московскому, а времени для качественного взаимодействия врача и пациента в регионах заведомо больше.

– В Москве все куда-то бегут, а здесь можно выключиться из этого бешеного ритма. Кроме того, мне нравится разница часовых поясов: я точно знаю, что, хотя бы до 8:00 утра по Москве, а это довольно большая часть иркутского дня, меня никто не будет беспокоить. Можно поработать или посвятить это время себе, – комментирует он. – Я считаю вполне жизнеспособной историю, когда тот самый столичный житель вместо того, чтобы пытаться как-то встроить здоровое долголетие в бешенный московский ритм, уезжает в регион. И здесь получает консультацию специалиста в медицинском центре, возможно, какие-то процедуры, отправляется на Байкал, замедляется, медитирует, да просто меняет картинку перед глазами, потом возвращается в Иркутск, идет в баню... И в результате перезагружается, восполняет свой ресурс.

В этом ему может помочь, например флагманская программа RODINA detox, которую предлагает иркутский RODINA Grand Hotel & SPA. Она помогает быстро и эффективно восстановиться после перелета и миновать джетлаг.