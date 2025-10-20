«Физическое и психическое здоровье, они живут в одном человеке. От энергоресурса, от здоровья лидера зависит весь его бизнес», – уверена Юлия Резникова, терапевт, доктор превентивной медицины, основатель и идейный вдохновитель клиники Dr. White. Своим мнением на тему долголетия и здоровья она поделилась на круглом столе «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?», который состоялся при партнерстве Rodina Grand Hotel & Spa 5* Irkutsk.

Успешные люди, предприниматели и топ-менеджеры часто работают на пределе возможностей, расплачиваясь за достижения самым ценным — собственным здоровьем, подчеркивает Юлия Резникова. Первая задача — найти коренную причину недомогания. А далее важно не просто составить индивидуальную программу оздоровления; но и создать ее с учетом рабочих обязательств, деловых поездок и личного времени обратившегося и тогда будет результат.

– Как говорят наши клиенты: «Раньше было: встал и уже устал, сейчас встал и хочется жить эту жизнь», «Я прихожу утром на работу, у меня есть силы, у меня есть энергия», «У меня даже бизнес по-другому стал работать. У меня отношения в семье стали другие», – подчеркивает Юлия Резникова.