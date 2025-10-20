Может ли неделя на Байкале стать началом здорового образа жизни?

Эксперты отмечают, что туристы, посещающие Байкал, заинтересованы не только в спа-процедурах, но и в полноценных оздоровительных программах. Это отражает общие тенденции рынка туризма: согласно данным Российского союза туриндустрии (РСТ), в 2024 году популярность отдыха в санаториях увеличилась на 15–20%.

За неделю проживания в таком месте человек сможет не просто отдохнуть, но и перезагрузить привычки, чтобы увезти с собой частичку этого оздоровительного ритма.

Первые шаги в этом направлении предпринимаются и в Иркутске. Анна Хаванская, основатель агентства «АХ! Маркетинг», анонсировала на круглом столе «Дожить до 150 лет: что значит здоровье в эпоху цифровой экономики?» новый проект: коллаборацию с клиники Dr. White и Rodina Grand Hotel & Spa 5* Irkutsk

– Нам пришла в голову идея: а почему бы не совместить прекрасные завтраки в отеле Rodina с профессиональным медицинским подходом Юлии Резниковой, основателя клиники Dr. White? И вот мы совсем скоро представим меню, разработанное врачом, с позиции максимальной пользы для начала дня, – рассказала Анна.