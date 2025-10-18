Сбербанк обошел JPMorgan и впервые возглавил рейтинг мировых эквайеров

Российский Сбербанк стал новым лидером международного рейтинга эквайеров, заняв первое место по объему обработанных транзакций за последний отчетный период. Такие данные представил известный аналитический центр Nilson Report, опубликовавший ежегодный рейтинг крупнейших операторов банковских карт и платежных сервисов, передаёт РБК.

По итогам 2024 года количество транзакций, проведённых через платёжные сервисы Сбербанка, составило больше 52 миллиардов штук. Это дало возможность российскому гиганту обойти сразу два американских банка — JPMorgan Chase и Worldpay, которые долгое время удерживали первые места.

Стоит подчеркнуть, что даже на протяжении предыдущего периода, в 2023 году, Сбербанк находился на второй позиции, незначительно уступая JPMorgan всего на 1%.

Герман Греф, президент Сбербанка, отметил, что такое успешное положение обусловлено серьёзными инвестициями банка в разработку собственного технологического оборудования и инфраструктурных решений. «Наши технологии позволяют обрабатывать огромное количество транзакций с минимальным уровнем риска и обеспечивают безопасность каждого платежа», — сказал он.

Кроме того, в перечень крупнейших эквайеров вошли ещё шесть российских кредитных организаций, подтвердив таким образом растущую роль России на международном рынке платежных услуг. Среди них выделяются Альфа-Банк, Т-банк, ВТБ, Газпромбанк, Промсвязьбанк и «Русский Стандарт», каждый из которых обладает значительным числом транзакций.