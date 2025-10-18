Снижение объемов энергопотребления зафиксировали в Приангарье впервые за 5 лет

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие во всероссийском совещании «О ходе подготовки субъектов электроэнергетики и объектов ЖКХ к отопительному сезону 2025-2026 годов». В рамках мероприятия он сообщил о снижении объемов энергопотребления.

«Важно, что в текущем году мы впервые за последние пять лет отмечаем снижение объёмов энергопотребления. За девять месяцев текущего года потребление электроэнергии в нашей энергосистеме на 6,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года», – сообщил Игорь Кобзев.

Он пояснил, что на показатели повлияли более теплая прошедшая зима и введение дифтарифов, которые «при всей социальной напряженности формируют рациональные экономические сигналы бережливой модели потребления и повышения энергоэффективности индивидуальных домохозяйств». Положительное влияние оказал и запрет майнинга.

Напомним, еще в 2024 году отмечался рост показателей – потребление электроэнергии тогда увеличилось на 8,7%, до 72,6 млрд кВт/ч. После же введения запрета на добычу криптовалюты с 1 января 2025 года центры обработки данных сократили свое потребление энергии на 320 МВт. Генеральный директор филиала АО «СО ЕЭС» «Объединённое диспетчерское управление энергосистемы Сибири» Алексей Хлебов отметил положительное влияние этого шага на стабильность функционирования энергосистемы и снижение рисков отключения потребителей в осенне-зимний сезон.