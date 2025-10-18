Осень принесла оптимизм рынку ипотеки: сентябрьские цифры растут

В Объединённом кредитном бюро подсчитали, что количество выдач и совокупный объём выданных ипотечных кредитов в России в сентябре 2025 года выросло в годовом выражении.

Количество выданных кредитов в сентябре выросло на 2% в годовом выражении до 84,02 тыс. кредитов, объём также вырос на 2% год-к-году до 361,3 млрд руб. Данные за 9 месяцев 2025 года ОКБ пока не раскрывало, но, по данным ряда коммерческих банков, в том числе, ВТБ, в январе- сентябре 2025 года объём выданных кредитов сократился почти на треть в годовом выражении, до 2,6 трлн руб.

Ещё в 1 квартале 2025 года рынок ипотеки пребывал в тяжёлой депрессии, объём выданных потребительских необеспеченных кредитов в 1 квартале упал на 44% в годовом выражении. Для сравнения: снижение объёмов и выдач потребительских необеспеченных кредитов оценивалось по итогам сентября 2025 года в 30% в годовом выражении.

Главными причинами такого падения стали очень высокие процентные ставки банков, сделавшие финансирования. Во-вторых, отмена льготной ипотеки с 1 июля 2024 года сыграло негативную роль и ужесточение требований банков к заёмщикам. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ с июня текущего года и последовавшее за ним снижение ставок банков по кредитам смогли немного изменить тренд ипотечного рынка в начале осени на растущий.

Ранее вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что в текущем году снижение ввода жилья в России составило 6-7%, и хотя он не уточнял, о каком периоде 2025 года идёт речь, вполне возможно, что он имел в виду динамику ввода жилья в РФ за 9 месяцев 2025 года в годовом выражении, что могло стать прямым следствием слабого спроса на ипотеку.

– Сентябрьские показатели выглядят немного обнадёживающими и уже способным формировать позитивные ожидания относительно будущих финрезультатов банков. Мы прогнозируем, что банковский сектор в 2025 году получит прибыль на уровне 3,8 трлн руб., что окажется ниже, чем в 2024 году, но зато по мере продолжения снижения ключевой ставки ЦБ РФ в 2026 году банки смогут показать новый рекорд чистой прибыли, который может превысить 4 трлн руб. , – подчеркивает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.